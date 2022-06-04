Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 13:48
Datça açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça açıklarında bugün saat 12.02'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı ve Sındı mahallelerinden de hissedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 


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