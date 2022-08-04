Son Dakika: Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın!

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:55

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nin çatısında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatı alevlere teslim olurken, bina da dumanla doldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, onlarca hasta binadan tahliye edilmeye başlandı.

Kimi hasta kucaklarda kimisi de tekerlekli sandalyelerde binadan dışarı çıkarıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında can pazarı yaşanırken, alev alev yanan hastane dron ile havadan görüntülendi.

Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

İMAMOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE

Balıklı Rum Hastanesi'nden paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor" dedi.

Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ekiplerimiz müdahale ediyor. https://t.co/V5A8fOYoUA — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 4, 2022

"HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ"

NTV canlı yayınına telefonla katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Hastanenin huzurevi bölümünde çıktı. Duman sonrası hastaların tamamı tahliye edildi. Şu anda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Erken fark edilip hastalar tahliye edildi. 100 kadar yaşlımızın kaldığını öğrendim. Yangın büyümeden hepsi tahliye edildi" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği yetkilileri yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

"CAN KAYBI YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptıkları ortak basın açıklamasında herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tüm hastaların tahliye edildiğini ve bir can kaybı yaşanmadığını söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar kısa bir sürede kontrol altına alınacağını belirtiyor. 130 yıllık bir bina. Acil durumlar için havadan müdahale için hazır olunsa da bunun doğru olmayacağını düşünüyoruz. İçerde çalışan itfaiyeci arkadaşlar var ve binanın statik yapısının buna uygun olmadığı düşünülüyor. Esas olan can kaybının olmaması ve tüm gücümüzle müdahaleyi sürdürüyoruz."

Hastane Başhekimi de ölü ya da yaralının olmadığını belirtti.

1700'lü yıllarda yapılan Balıklı Rum Hastanesi, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bulunuyor. Hastane, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı tarafından yönetiliyor.