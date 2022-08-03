Son Dakika: Mersin'de orman yangını!

Mersin'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:56
Son Dakika: Mersin'de orman yangını!
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Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

 


Mersin Yangın ormanlık alan Orman orman yangını

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