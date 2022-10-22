Özgür Özel'den Bartın yasağı tepkisi: En az facianın sorumluları kadar suç işlemektedir

22 Ekim 2022 Cumartesi, 22:24

Bartın Valiliği’nden yapılan açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin eylem yapma amacıyla kente geldiği değerlendirilen yurttaşların Amasra'ya girişinin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Ekim'de meydana gelen maden faciasıyla ilgili kente il dışından farklı grupların gelerek ‘çeşitli eylemlerde bulunabileceği bilgisinin edinildiği’ ifade edildi.

Açıklamada, İl İdaresi Kanunu uyarınca valinin, ‘suç işlenmesini önlemek’, ‘kamu düzen ve güvenini korumak’ iddiasıyla gereken tedbirleri aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

‘KAMU GÜVENLİĞİ’ BAHANESİ

Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.





Bu bağlamda, mevzuat doğrultusunda çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine (jandarma bölgesi dahil) girişleri 22 Ekim saat 00.01'den 24 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından maden faciasının protesto edilmesini önlemek amacıyla 3 gün süreyle Amasra'ya girişleri yasaklama kararına tepki gösterdi.

Özel, "Sorumluları ihmali olanları tespit etmek yerine, ilçeye girişleri yasaklatanlar, etkin soruşturma yürütmek yerine göstermelik bir süreci yeterli görenler; en az facianın sorumluları kadar suç işlemektedir. Amasra'nın acısını unutmayacak, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.