Son Dakika... Bartın’da maden ocağında patlama: 28 işçi hayatını kaybetti
Bartın Amasra'da bir maden ocağında patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada 28 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Öte yandan Bakan Koca, 11 hastanın ise tedavisinin sürdüğünü ifade etti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde dün akşam 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.
BAKAN KOCA: CAN KAYBI 28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" açıklamasını yaptı.
AFAD: PATLAMA TRAFODAN KAYNAKLI
AFAD sitesinden yapılan açıklamada patlamanın trafodan kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir."
AFAD AÇIKLAMAYI SİLDİ
AFAD, maden ocağı patlamasının ‘trafo kaynaklı’ olduğu yönündeki açıklamasını Twitter hesabından sildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'daki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı, üç savcı görevlendirdi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bartın Amasra'daki maden kazası ile ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.
OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİ: GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde “Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?” diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, “Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz-duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi” dedi.
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