Son Dakika: Başkentte sağanak: 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesi... Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su basan bir binada mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 20:06
Son Dakika: Başkentte sağanak: 1 kişi hayatını kaybetti
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar suda sürüklendi. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı.

Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.

AYRINTILAR GELİYOR...


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