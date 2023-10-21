Dilan Polat’ın kozmetik şirketi satışlarını durdurdu
MASAK tarafından mal varlıklarına el koyulan Dilan Polat‘ın kozmetik şirketi, bakım çalışmaları gerekçesiyle satış yapmayı durdurdu.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çifti için ortaya atılan kara para aklama iddiaları gündemdeki yerini korurken, MASAK raporuna göre sahte belgeleri düzenlediği öne sürülen Rise And Shine isimli kozmetik şirketi ticaretini durdurdu.
Duyuruda, gerekçe olarak internet sitesindeki bakım çalışmaları gösterildi.
Konu hakkında paylaşım yapan Avukat Feyza Altun, “Klinik kısmı kapatıldı. Ürün satışı durduruldu. Vatanını devletini seviyorlardı ya, para devlete gitmesin diye ticareti durdurdular. Onlarca insan paket iadesi istiyor ancak kimseye ücret iadesi yapılmıyor, git nereye şikayet edersen et deniyor. Üzgünüm sevgili tüketiciler Dilan Polatlandınız” ifadelerini kullandı.
Klinik kısmı kapatıldı. Ürün satışı durduruldu. Vatanını devletini seviyorlardı ya, para devlete gitmesin diye ticareti durdurdular. Onlarca İnsan Paket iadesi istiyor ancak kimseye ücret iadesi yapılmıyor, git nereye şikayet edersen et deniyor. Üzgünüm sevgili tüketiciler Dilan… pic.twitter.com/5waVCgkTpu— Feyza Altun (@feyzaltun) October 21, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den 'Fazıl Say' açıklaması!
- TRT muhabiri Elif Akkuş tutuklandı
- Erdoğan'dan İsrail'e flaş çağrı
- 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
- Almanya'dan ADD'ye Schengen engeli
- Melissa Vargas'ın transfer tamamlandı...
- ABD'li eski askerden çok konuşulacak sözler
- Futbolcular maça çıkmayacaklarını açıkladı...
- Migros'tan Fazıl Say'a sansür
- İsrail'den 'derhal boşaltın' uyarısı!