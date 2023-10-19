Dilan Polat’ın ‘altınlı fincanının’ fiyatı ortaya çıktı!
Kara para akladığı iddiası ile MASAK tarafından incelemeye alınan ve tüm mal varlığına el konulan Dilan Polat’ın ‘altın tozlu kahve içtiği fincanın’ fiyatı ortaya çıktı. Buna göre, bir fincanın değeri tam 46 bin lira.
Kara para aklama iddialarının ardından tüm mallarına el konulan Dilan Polat, tam altınlı kahve fincanı gündem olunca fincanın sahte olduğunu söylemişti.
Bir televizyon programında tam altının olduğu bir fincanla altın tozlu bir kahve içen Dilan Polat, kara para aklama iddialarının ardından fincanın sahte olduğunu söylemişti.
Markanın sayfasında fincanın 46 bin TL'ye satıldığı öğrenildi.
Polat “Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum. Nusret’e gittiğimde içtim ilk kez bu kahveyi. Daha sonra altın tozu yapraklarından bana verdiler. Sabah kahvenin içine atıp paylaştım. Sosyal medyada gündem oldu. Bittikçe yenisini aldım. Bunu yapmasalardı içmeyecektim çünkü zaten bit tadı yok. Tanımadık insanları niye gıcık ediyorum bilmiyorum, kendimi de anlamıyorum bazen” ifadelerini kullanmıştı.
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