Dilan Polat’ın ‘altınlı fincanının’ fiyatı ortaya çıktı!

Yayınlanma: 19.10.2023 - 11:29

Güncelleme: 19.10.2023 - 11:31

Kara para aklama iddialarının ardından tüm mallarına el konulan Dilan Polat, tam altınlı kahve fincanı gündem olunca fincanın sahte olduğunu söylemişti.

Bir televizyon programında tam altının olduğu bir fincanla altın tozlu bir kahve içen Dilan Polat, kara para aklama iddialarının ardından fincanın sahte olduğunu söylemişti.

Markanın sayfasında fincanın 46 bin TL'ye satıldığı öğrenildi.

Polat “Bu kahve aslında hiçbir işe yaramıyor. Gıcık olduğum insanlar için içiyorum. Sırf birilerini rahatsız etmek için yapıyorum. Nusret’e gittiğimde içtim ilk kez bu kahveyi. Daha sonra altın tozu yapraklarından bana verdiler. Sabah kahvenin içine atıp paylaştım. Sosyal medyada gündem oldu. Bittikçe yenisini aldım. Bunu yapmasalardı içmeyecektim çünkü zaten bit tadı yok. Tanımadık insanları niye gıcık ediyorum bilmiyorum, kendimi de anlamıyorum bazen” ifadelerini kullanmıştı.