Bayram tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü?

Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak ediliyor. Peki, Bayram tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü?

Bayram tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 20:03

Ramazan Bayramı'nın kaç gün süreceği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, bayram tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mart'ta başlayan Ramazan 29 Mart günü sonlanacak. 30 Mart itibariyle bayram tatili başlamış olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı bayram tatili olacak. 

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

29 Mart arefe günü itibari ile başlayacak olan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da bitecek. Böylelikle 3,5 gün tatil olacak.


Etiketler: #Bayram tatili #ramazan bayramı #ramazan #ne zaman

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