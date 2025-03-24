Yayınlanma: 24.03.2025 - 20:03

Güncelleme: 24.03.2025 - 20:03

Ramazan Bayramı'nın kaç gün süreceği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, bayram tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mart'ta başlayan Ramazan 29 Mart günü sonlanacak. 30 Mart itibariyle bayram tatili başlamış olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı bayram tatili olacak.

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

29 Mart arefe günü itibari ile başlayacak olan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da bitecek. Böylelikle 3,5 gün tatil olacak.