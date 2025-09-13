Son dakika... Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.09.2025 07:54:00
Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediyesi'ne 'yolsuzluk' iddiasıyla düzenlenen operasyonda, 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alınırken, başsavcılıktan operasyona ilişkin açıklama geldi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da olduğu, 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi ile hakkında gözaltı kararı verilen kişilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekipler tarafından arama yapıldığı aktarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu iddia edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. İşlemler devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

