Son dakika: Bebek sahilindeki görüntüde yer alanların ilk ifadeleri ortaya çıktı

31 Mayıs 2022 Salı, 16:08

Türkiye, İstanbul'un Bebek semtinde kaydedilen görüntüleri konuşuyor.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görülüyordu. İstanbul Valiliği, görüntüde yer alan iki kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

DHA, gözaltına alınan şüpheliler Carmen Maria T. ve Özgür K.'nin ilk ifadelerine ulaştı.

Şüphelilerden Carmen Maria T.'nin "Biz dans ediyorduk" dediği, Özgür K.'nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.