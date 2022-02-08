Son dakika: Benzine rekor zam

Akaryakıt zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklandı. Kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benzine zam geldiği bilgisi paylaşıldı.

Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 71 kuruş zam yapıldı.

EPGİS'in paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 71 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.