Son dakika: Benzine rekor zam
Son dakika gelişmesi... Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine litre fiyatında 71 kuruş artış oldu.
Akaryakıt zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından açıklandı. Kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benzine zam geldiği bilgisi paylaşıldı.
Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 71 kuruş zam yapıldı.
EPGİS'in paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
- Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
- 09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
- Benzinde 71 KRŞ/LT
- Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) February 8, 2022
09/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 71 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
- Gebze'de zam protestosu: Kamyon ve TIR şöförleri kontak kapattı
- Esnaf, faturaları camlarına asarak elektrik zammına tepki gösteriyor
- TRT'de zam krizi: 250 çalışan isyan etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
- İşte görevden alınabilecek bakanlar
- Gerçekleri yazan gazetecilere hapis talebi
- '14 farklı hesaptan ölüm tehditleri alıyorum'
- Eski Galatasaraylı futbolcu kulübe geri döndü
- IŞİD sınırımıza kadar sızmış
- Arada ortaya çıkıyor, veresiyeleri kapıyor ve kayboluyor
- 'Zor oldu ama almayı başardık'