TRT'de zam krizi: 250 çalışan isyan etti
TRT'de, yurt genelinde taşeron olarak uzun yıllardır kurumda hizmet veren ulaştırma servisinin çalışanlarına zam yapmadığı ortaya çıktı.
Yeni yılla birlikte asgari ücrete yüzde 50’lik zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri zam oranı ise yüzde 30’un üzerinde oldu. Yüksek enflasyondaki artışın ardından gelen bu zamlara rağmen TRT’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır başta olmak üzere taşeron olarak uzun yıllardır yurt genelinde hizmet veren ulaştırma servisinin 250'ye yakın çalışanına zam yapılmadığı ortaya çıktı.
Zam talepleri karşısında ‘işinize gelirse’ diye yanıt alan çok sayıda şoför istifa etmek zorunda bırakıldı ve mağdur edildi.
KURUM ÇALIŞANLARINDAN DAHA FAZLA ÖDÜYORLAR
Medya Radar'ın aktardıklarına göre, ekonomik şartlardan dolayı çalışmaya devam etmek zorunda kalan şoförlerin durumu ise iç açıcı değil. Kurumdaki restoranda yemek ücreti çalışanlar için 10 TL iken şoförler ise 35 TL ödemek zorunda bırakıldı. Bu durum, hem zam almayan hem de giderlerin arttığı bir ortamda şoförleri zor durumda bıraktı.
Haftada 6 gün 12’şer saat boyunca çalıştırılan emekçilerin yaşadığı bu ekonomik zorluk karşısında yeni bir adım atılıp atılmayacağı büyük merak konusu oldu.
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