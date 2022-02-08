Gebze'de zam protestosu: Kamyon ve TIR şöförleri kontak kapattı

08 Şubat 2022 Salı, 17:52

Türkiye'nin en büyük TIR ve kamyon garajı Gebze Nakliyeciler Garajı'nda akaryakıt zamlarından dolayı nakliyeciler 11 Şubat Cuma Günü'ne kadar kontak kapattı.

Nakliyat-İş Genel Sekreteri Erdal Kopal ve nakliyecilerin gerçekleştirdiği eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş da katılarak destek verdi.

"SESİMİZİ DUYURUN"

Nakliyecilerin sırtına büyük bir yük bindiğini ifade eden Nakliyat-İş Genel Sekreteri Erdal Kopal, cuma gününe kadar Gebze'de kontak kapatacaklarını duyurdu.

Kamyon ve TIR şöförleri yaşadıkları sıkıntıları tek tek dile getirerek seslerinin duyulmasını istedi. CHP'liler de tüm talepleri meclis ve kamuoyu gündemine taşıyacaklarını ifade etti.