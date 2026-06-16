Son dakika... İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce hazırlanan bilirkişi raporlarında; 'yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada/parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı ve ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen ilgili belediye tarafından söz konusu yapılara Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan) düzenlendiği' iddia edildi.

ÜÇ İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda; belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, İmamoğlu İnşaat başta olmak üzere çeşitli inşaat şirketlerinin yöneticileri de bulunuyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler şu şekilde:

Gözaltına alınan Beylikdüzü belediyesi bürokratları çalışanları

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan

Beylikdüzü belediyesi personeli Abdülkerim Yücel

Beylikdüzü belediyesi mühendisi Ali koçali

Beylikdüzü belediyesi şehir plancısı Anıl Sarıcan Delibay

Beylikdüzü belediyesi şehir plancısı Serdar Koca

Beylikdüzü Belediyesi mühendisi Ertan Kara

Beylikdüzü Belediyesi mühendisi Fatih Meşe

Beylikdüzü belediyesi mimarı Kübra Duyar

Beylikdüzü belediyesi mimarı Leyla Mutuş

Beylikdüzü belediyesi mimarı Sevilay Koca

Beylikdüzü belediyesi mimarı Şennur Baklan

Beylikdüzü Belediyesi mühendisi Zafer Serkan Kılıçaslan

Beylikdüzü Belediyesi mühendisi Zühal Kadıoğlu

Beylikdüzü Belediyesi mühendisi Eda Güven

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir kısım parsellerde 2015 yılında 1 m2'lik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği ve bu alanlarda yapılacak yapılar için Yapı Denetim firmalarının bu bilgi formlarına istinaden önceden belirlenerek akabinde 2022 - 2023 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldığı ve İmamoğlu İnşaat isimli firma tarafından bir kısım projelerde faaliyet gösterecek Yapı Denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapılar yapıldığı ve yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen bu Yapı Denetim firmaları tarafından muvazaalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddialarına ilişkin olarak alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, Resmi Belgede Sahtecilik, İmar Kirliliğine Neden Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçları açısından 28 kişi hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 27’si İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli hakkında ise yurt dışında olması nedeniyle yakalama çalışmaları devam etmektedir."