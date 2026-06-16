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Son dakika... Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklandı

Son dakika... Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklandı

16.06.2026 07:15:00
Güncellenme:
DHA
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Son dakika... Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tutuklandı

Son dakika haberi... Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 isimden, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 18 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 Haziran Cuma günü operasyon düzenlenmişti. Gözaltında bulunan 18 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne getirilmişti.

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan isimlerden, aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi tutuklama talebiyle, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

10 İSİM HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü hakkında tutuklama kararı verildi. 8 isim ise, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #CHP #belediye #Bora Balcıoğlu

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