Mehmet Murat Çalık’tan oğluna: 'Baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek'

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 13 yaşına giren oğlu Denizhan'ın doğum günü nedeniyle bire mesaj yayımladı.

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Doğruluğu kanıtlanmamış, haksız sebeplerle girdiğim cezaevinin dört duvarı arasında zaman öyle ya da böyle geçiyor. Geçen her şey arasında en çok canımı yakan sevdiklerimin hasreti ve onlarsız aldığım her nefes… Ve bugün canım oğlum, evimizin küçüğü, beni babalık duygusuyla ikinci kez tanıştıran oğlum Denizhan’ın doğum günü. Cezaevine girdiğimde 11 yaşındaydı. Şimdi 13 yaşına giriyor. Bir baba için evladının her yaşı kıymetli ve değerlidir. Ne yazık ki bu değerli günler benim için yitip giden acılara dönüştü. Sen bir yaş daha alırken başarılarınla gurur duymaya, seni her zamanki gibi çok sevmeye, baban olduğum için şükretmeye devam ediyorum. Şunu unutma oğlum; baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek. Doğum günün kutlu olsun Denizhan’ım…”