Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mehmet Murat Çalık’tan oğluna: 'Baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek'

Mehmet Murat Çalık’tan oğluna: 'Baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek'

20.05.2026 16:47:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Mehmet Murat Çalık’tan oğluna: 'Baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek'

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinden oğlunun doğum gününü kutladı. Çalık, “Şunu unutma oğlum; baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek. Doğum günün kutlu olsun Denizhan’ım” dedi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 13 yaşına giren oğlu Denizhan'ın doğum günü nedeniyle bire mesaj yayımladı. 

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Doğruluğu kanıtlanmamış, haksız sebeplerle girdiğim cezaevinin dört duvarı arasında zaman öyle ya da böyle geçiyor. Geçen her şey arasında en çok canımı yakan sevdiklerimin hasreti ve onlarsız aldığım her nefes… Ve bugün canım oğlum, evimizin küçüğü, beni babalık duygusuyla ikinci kez tanıştıran oğlum Denizhan’ın doğum günü. Cezaevine girdiğimde 11 yaşındaydı. Şimdi 13 yaşına giriyor. Bir baba için evladının her yaşı kıymetli ve değerlidir. Ne yazık ki bu değerli günler benim için yitip giden acılara dönüştü. Sen bir yaş daha alırken başarılarınla gurur duymaya, seni her zamanki gibi çok sevmeye, baban olduğum için şükretmeye devam ediyorum. Şunu unutma oğlum; baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek. Doğum günün kutlu olsun Denizhan’ım…”

 

İlgili Konular: #beylikdüzü #Mehmet Murat Çalık

İlgili Haberler

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 10'uncu gün: Mehmet Murat Çalık'ın savunmasında dikkat çeken 'Adem Soytekin' ayrıntısı
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 10'uncu gün: Mehmet Murat Çalık'ın savunmasında dikkat çeken 'Adem Soytekin' ayrıntısı İBB’ye yönelik aralarında tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 402 sanıklı davada 10'uncu güne girildi. Bugün görülen celsede tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın avukat sorgusu devam etti. Mahkemeye verilen aranın ardından tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın savunması başladı. Çalık savunmasında "Metin Gül, daire ve parayı iskan için verdiğini söylerken; Adem Soytekin, bu dairelerin tamamen ticari ilişkiden kaynaklandığını ifadelerinde belirtmektedir. Bu iki beyan bırakın birbirini doğrulamayı, birbirini çürütmektedir" dedi. Çalık savunmasını kendi yazdığı şiirle bitirdi. Duruşma yarın saat 10:00'da devam edecek.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan aylar sonra annesiyle fotoğraf
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan aylar sonra annesiyle fotoğraf İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın, aylar sonra annesiyle çekilen fotoğrafı paylaşıldı. Geçirdiği ameliyatlar ve tedavi süreci sonrası belirgin şekilde zayıfladığı görülen Çalık’ın sağlık durumu yeniden gündeme geldi.
Murat Çalık İBB davasının ilk duruşmasına 3 gün kala Silivri’ye sevk edildi: 'Fiziksel cezalandırma'
Murat Çalık İBB davasının ilk duruşmasına 3 gün kala Silivri’ye sevk edildi: 'Fiziksel cezalandırma' İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve İzmir’deki cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sabah saatlerinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Daha önce iki kez kanseri yenen ve cezaevinde çeşitli sağlık sorunları yaşayan Çalık’ın yaklaşık 600 kilometrelik yolculukla Silivri’ye götürüleceği öğrenildi.