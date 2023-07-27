Son dakika... Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın!
Beylikdüzü'ndeki sanayi sitesinde çıkan yangın nedeniyle, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüküyor.
Ayrıntılar geliyor...
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