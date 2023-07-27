Son dakika... Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın!

Beylikdüzü'ndeki sanayi sitesinde çıkan yangın nedeniyle, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:19
Son dakika... Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın!
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar İstanbul'un bir çok noktasında gözüküyor.

Ayrıntılar geliyor...


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