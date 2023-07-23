Son Dakika: Pendik'te tekne yangını!
İstanbul Pendik sahilinde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.
Pendik'te sahildeki teknede yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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