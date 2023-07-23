Son Dakika: Pendik'te tekne yangını!

İstanbul Pendik sahilinde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:39
Son Dakika: Pendik'te tekne yangını!
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Pendik'te sahildeki teknede yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 


Pendik Yangın tekne

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