Son Dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın

Son dakika gelişmesi... İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:40
Son Dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
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Beyoğlu Tarlabaşı Şehit Muhtar Mahallesi Nane Sokak'ta binanın yanında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, 5 katlı binaya sıçradı.

Alevler binayı sararken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...
 


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Beyoğlu Yangın Son dakika

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