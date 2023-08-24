Son Dakika: Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın
Son dakika gelişmesi... İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Beyoğlu Tarlabaşı Şehit Muhtar Mahallesi Nane Sokak'ta binanın yanında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, 5 katlı binaya sıçradı.
Alevler binayı sararken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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