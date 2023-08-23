Eceabat'taki yangın kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangının kontrol altına alındığını, Merkez ilçesindeki yangına yönelik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangınına, ilişkin paylaşım yaptı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, bugün başlayan orman yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Yumaklı, açıklamasında şunları kaydetti:
"Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek."
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde bugün başlayan orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 23, 2023
Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Çanakkale’nin Merkez ilçesinde dün başlayan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalemiz gece boyunca da aralıksız devam edecek.
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