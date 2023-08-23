Elektrikli otomobil bataryalarında yeni dönem: Artık yangınlar daha az olacak

Yayınlanma: 23.08.2023 - 17:04

Güncelleme: 23.08.2023 - 17:04

Alman merkezli batarya şirketi Freudenberg Sealing Technologies, termal kaçakları önlemek ve batarya güvenliğini artırmak amacıyla geliştirdiği yeni nesil 3D termal bariyerler ile dikkat çekiyor. Termal kaçaklar, aşırı şarj, aşırı deşarj, hasar veya bataryanın ısınması gibi durumlarda ortaya çıkan kendi kendini güçlendiren ısınma süreci sonucunda batarya hücrelerinin tutuşmasına veya patlamasına neden olabilen tehlikeli olaylardır.

Freudenberg'un geliştirdiği 3D termal bariyerler, bu tür olayların önlenmesine yardımcı olacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Düz matlar veya termal battaniyeler gibi geleneksel iki boyutlu bariyerlerin aksine, 3D varyant profil contaları, modül ayırıcıları, kapaklar, soğutma hatları ve elektrikli bileşenler gibi çeşitli bileşenleri entegre etme esnekliğine sahip.

BATARYANIN AĞIRLIĞINI MİNİMUM DÜZEYDE ETKİLİYOR

Bu yenilikçi ürünlerin en önemli özelliği ise özelleştirilmiş, hafif ve ısıya dayanıklı 3D geometriler sunmasıdır. Böylece bataryanın toplam ağırlığını minimum düzeyde etkilemekle birlikte, bataryanın farklı konumlarında kullanımını mümkün kılmakta ve ek bileşenlerin entegrasyonuna imkan tanımaktadır.

Freudenberg Sealing Technologies Yağ Keçeleri Güç Aktarma Organları ve Aktarma Organları Bölümü Küresel Teknoloji Başkan Yardımcısı Andrew Espinoza, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "3D termal bariyerlerin artık özelleştirilmiş, esnek geometrilerde mevcut olması, bataryanın içerisinde çeşitli pozisyonlarda kullanılmasına olanak sağlıyor ve ek bileşenlerin kolayca entegre edilmesine imkan veriyor" ifadelerini kullandı.

TESTLERDE BİN 200 DERECE SIÇAKLIKLARA DAYANABİLDİ

Freudenberg'un bu ürünleri, yüksek sıcaklıklara dayanabilme yetenekleri sayesinde öne çıkıyor. Şirket içinde gerçekleştirilen testlerde 1.200 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanabildiği kanıtlanan bu bariyerler, gerek tezgah üstü testlerinde gerekse batarya sistemlerinde üstün performans sergiledi. Ürünler, endüstri standartlarına uygun olarak geliştirildi ve otomotiv sektöründe başarıyla kullanılmak üzere seri üretim aşamasına geçti.