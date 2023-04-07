Son dakika... Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:08
Son dakika... Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 13.5 km olarak ölçüldü.

Bingöl'de, bugün sabah saatlerinde 4.5'lik bir deprem daha yaşanmıştı.


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