Son dakika... Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 20:08

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 20:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 13.5 km olarak ölçüldü.

Bingöl'de, bugün sabah saatlerinde 4.5'lik bir deprem daha yaşanmıştı.