Son dakika... Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 13.5 km olarak ölçüldü.
Bingöl'de, bugün sabah saatlerinde 4.5'lik bir deprem daha yaşanmıştı.
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