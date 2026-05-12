Son Dakika... BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen beraat etti

12.05.2026 15:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi ANKA
Son Dakika... BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen beraat etti

Son dakika haberi... BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yaymak suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in 57 gündür tutuklu yargılandığı davanın duruşması bugün Gaziantep Adliyesi'nde görüldü.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Mehmet Türkmen hakkında hapis cezası verilmesini talep etti. Türkmen'in sendikacılık yapmasına engel teşkil edecek şekilde 'siyasi yasak' da talep eden savcılık, tahliye kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Türkmen hakkında beraat ve tahliye kararı verdi. 

NE OLMUŞTU?

Mehmet Türkmen, Gaziantep’te ücretlerini alamadıkları için eylem yapan Sırma Halı işçilerine destek için katıldığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle 16 Mart’ta tutuklanmıştı.

Türkmen, "Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil" açıklamasında bulunmuştu.

Türkmen’in yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü.

İlgili Konular: #tutuklama #Tahliye #Mehmet Türkmen

Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen’in serbest bırakılması için bin imza toplandı BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına karşı başlatılan imza kampanyasında farklı iş kollarından sendikacılarla 1.000’in üzerinde imza toplandı. Çok sayıda sendika, Türkmen’in serbest bırakılması çağrısına destek verdi.
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakim karşısında... Adliye önünde açıklama: 'Bu memlekette yasalar zenginler için de geçerli hale gelecek' Tutuklu BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'in yargılandığı dava Gaziantep'te görülüyor. Duruşma öncesinde konuşan BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, "Mehmet Türkmen haktan ve haklıdan yana olduğu için tutuklandı. Türkmen'in suçu maaşlarını isteyen işçilerle yan yana durmak, tazminatına sahip çıkan işçilerle birlikte mücadele etmek" dedi. Türkmen'in Annesi Ayşe Türkmen de, "Ben oğlumu almaya geldim, boş gitmem. Oğlumu bırakmazlarsa Ankara'ya giderim. Bayramı orada geçiririm. Ben oğlumu istiyorum" diye konuştu.
Tutuklu bulunduğu cezaevindeki sorunları anlatmıştı: Sendikacı Mehmet Türkmen’i hücreye attılar! BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, tutuklu bulunduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde süregelen sorunları dile getirdiği mektubunun ardından başgardiyanlar tarafından kolu ters çevrilip hücreye atıldı. Söz konusu haberi Türkmen’in avukatı Esmer Özer aktardı.