BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakim karşısında... Adliye önünde açıklama: 'Bu memlekette yasalar zenginler için de geçerli hale gelecek'

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in, Başpınar’da yaptığı konuşmadan dolayı yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Gaziantep'te yapılıyor.

Duruşma öncesi Gaziantep Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklama sırasında "Mehmet Türkmen yanlız değildir", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Yaşasın sınıf dayanışması", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atıldı.

Açıklamayı okuyan, BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp, şunları kaydetti:

"BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen 2 aydır tutsak durumda. Yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklandı. Mehmet Türkmen tıpkı İsmail Arı, Alican Uludağ, Esra Işık gibi haktan ve haklıdan yana olduğu için tutuklandı. Türkmen'in suçu maaşlarını isteyen işçilerle yan yana durmak, tazminatına sahip çıkan işçilerle birlikte mücadele etmek, krizin, savaşın, daralmanın faturasının işçilere kesilmesine karşı durmak, Mehmet Türkmen'in suçu makinanın dişlilerine parmağını, elini, kolunu, canını kaptıran işçilerinin hesabını sormak.

"KAÇ PATRON YARGILANDI?"

Yanıltıcı bilgi de 'Bu memlekette yasalar zenginler için geçerli değil' sözü. Biz de soralım o halde: Yanıltıcı olmayan, gerçek, doğru bilgileri kim verecek? Devlet teşvikiyle aldığı makineleri, hileli şekilde iflas gösterip dışarı kaçıran, işçilerin tazminatına çöken kaç patron bu kapıdan içeri girdi? İşçilerin üzerinden kazandığı milyarlarca liraya rağmen; aylarca işçilerin aylıklarını yatırmayan, açık şekilde işçilerin emeğini gasp eden kaç patron hakim karşısına çıktı? Anayasal güvence altında olmasına rağmen sendikaya üye olduğu için işçileri işten atan kaç patron, üstelik tanıklara ve delillere rağmen, kaç patron yargılandı? Bırakalım yargılanmayı, sendikal işçi işten işten atıldığında kaç patronun sendikal tazminat ödemesine hükmedildi?

"BU DÜZENİN İŞLEMESİ İÇİN YAPMAYACAKLARI ŞEY YOK"

Patronların daha fazla kar, daha fazla kazanç hırsı yüzünden almadığı önlemler işçilerin kanına, canına mâl oluyor. İşçilerin sakat kalmasına hatta ölmesine neden olan kaç patron bu koridorlardan geçip hesap verdi. Varsa bizi yanıltmayacak, doğru cevabı verecek bir yetkili gelsin versin. Ancak biz gerçeği biliyoruz. Bu bir şebeke. İşçileri ölüme sürükleyen, yaşam hakkını elinden alan bir şebeke. Sermaye sahipleri ve siyasal iktidarın ortak olduğu bu şebeke bir düğmeye basarak sendikacıyı, gazeteciyi, siyasetçiyi tutukluyor. İş cinayetinin üstünü örtüyor. Sendikal özgürlüklerin önünü kesiyor. Her yıl 2 bin işçinin canını alan bu şebeke bir düzene hükmediyor. Bu düzenin tıkır tıkır işlemesi için düzenin dişlileri zarar görmesin diye yapmayacağı şey yok. İşçilerin kazanılmış haklarına çöker, sakat da bırakır, öldürür de.. Yasaları zenginler için ayaklar altına alır.

"BU MEMLEKETTE YASALAR ZENGİNLER İÇİN DE GEÇERLİ HALE GELECEK"

Mehmet Türkmen bu gerçekleri yüksek sesle söyledi. Ancak yalnız değil Türkiye'nin dört bir yanında işçiler insanca yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. Gerçekleri yüksek sesle her gün daha güçlü şekilde gür sesle söylemeye devam ediyor. 'İş, ekmek, özgürlük!' diyorlar. Sendikal özgürlüklere yönelik saldırılara ve bürokratik patron iş birlikçisi sendikalara karşı mücadele yükseliyor. Bu mücadelenin önünü kesmeye çalışan bu cinayet şebekesi yargılanacak, hesabını verecekler. Bu memlekette yasalar zenginler için de geçerli hale gelecek. Mehmet Türkmen serbest bırakılacak, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz."

"OĞLUMU ALMADAN GİTMEM"

Tutuklu BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in annesi Ayşe Türkmen de "Oğlumu almaya geldim. Oğlumun suçu ne? Oğlum; eli kolu kopanın hakkını savunduğu için mi tutuklandı? Ben oğlumu almaya geldim, boş gitmem. Oğlumu bırakmazlarsa Ankara'ya giderim. Bayramı orada geçiririm. Ben oğlumu istiyorum. Mehmet Türkmen hiç kötü bir şey yapmadı, yapmaz. 10 yaşından beri bu yolda; işçi, fakir, fukaranın peşinde. Benim oğlumun evi, arabası yok, paragöz değildir, hırsız değildir. Hırsızlar kendinden utansın. Allah'tan korkun. Fakirin, fukaranın hakkını yersiniz ama öbür dünyada cehennem cehennem gezersiniz inşallah. Bırakın oğlumu, bırakın" dedi.