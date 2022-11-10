Son Dakika: Bitlis'te art arda korkutan deprem

Son dakika haberi... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DHA
10 Kasım 2022 Perşembe, 06:58
Son Dakika: Bitlis'te art arda korkutan deprem
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'in Ahlat ilçesinde saat 06.08'de 3,9 07.57'de ise 4,2 büyüklüğünde art arda depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,02 km olarak ölçüldü.

BİTLİS'TE ARDA ARDA 2 DEPREM

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesinden alınan verilere göre, saat 06:08'de merkez üssü Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 11 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 


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