Son Dakika: BM'den İsrail'e 'uluslararası insani hukuk' uyarısı

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 20:10
Son Dakika: BM'den İsrail'e 'uluslararası insani hukuk' uyarısı
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

"DURUP DURURKEN OLUŞMADI"

Guterres, "Bu çatışma (İsrail-Filistin) durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.  


Antonio Guterres BM gazze israil Filistin-İsrail

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