Son dakika... Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yangın!

22 Ekim 2022 Cumartesi, 13:36

Boğaziçi Üniversitesi'nin güney kampüsünde, 22 Ekim Cumartesi saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaparken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının, kampüste bulunan Kültürel Miras Müzesi'nin çatısında çıktığı öğrenildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme ve ekiplerin çalışması ise devam ediyor.

ELEKTRİK KONTAĞI ŞÜPHESİ

Boğaziçi Üniversitesin'den yapılan açıklamada, öğle saatlerinde üniversitenin Güney Kampüsünde tarih bölümünün kullandığı Kültürel Miras Müzesi binasının çatı katında çıkan yangına, önce güvenlik görevlileri sonrasında itfaiye tarafından müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının alt katlara sıçramadan ve herhangi bir ciddi hasara sebep olmadan kısa sürede söndürülmüştür" ifadesine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde çıkan yangına dair açıklamamız: pic.twitter.com/5xp0HQYvGJ — Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi (@MedyaBogazici) October 22, 2022

Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Boğaziçililer; Bugün Kültürel Miras Müzesi binasının çatı katında çıkan yangın ciddi bir hasara sebep olmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk müdahaleyi gerçekleştiren güvenlik görevlilerimize ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.