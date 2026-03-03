Son dakika... Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı!

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'irtikap' iddiasıyla soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurduğu açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bolu Belediyesi'ne 'irtikap' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılık; Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız'ı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne, gözaltındaki diğer 10 kişiyi ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etmişti.

Hakimliğe çıkarılan Tanju Özcan ile Süleyman Can hakimlik kararıyla tutuklanırken, 11 kişi hakkında çeşitli adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.