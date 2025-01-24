Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında otel sahibi tutuklandı!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 18:36

Güncelleme: 24.01.2025 - 20:27

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının soruşturması kapsamında gözaltına alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı.

OTEL SAHİBİ TUTUKLANDI

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül ve işletme sahibi damadı Emir Aras tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası soruşturması kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükselmişti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirilmişti.