Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme: 8 kişiye tutuklama talebi!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 18:36

Güncelleme: 24.01.2025 - 19:16

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının soruşturması kapsamında gözaltına alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı.

İŞLETME SAHİBİ DE ARALARINDA

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.