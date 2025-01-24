Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme: 8 kişiye tutuklama talebi!
Son Dakika haberi... Bolu Kartalkaya'daki otel faciası nedeniyle gözaltına alınan 8 kişi, savcılık ifadelerinden sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının soruşturması kapsamında gözaltına alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı.
İŞLETME SAHİBİ DE ARALARINDA
Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Etiketler: #Savcılık #tutuklama #yangın faciası
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