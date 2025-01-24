Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme: 8 kişiye tutuklama talebi!

Son Dakika haberi... Bolu Kartalkaya'daki otel faciası nedeniyle gözaltına alınan 8 kişi, savcılık ifadelerinden sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle sevk edildi.

Son Dakika... Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme: 8 kişiye tutuklama talebi!
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DHA/ANKA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 18:36

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının soruşturması kapsamında gözaltına alınan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgulamaları tamamlandı.

İŞLETME SAHİBİ DE ARALARINDA

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Etiketler: #Savcılık #tutuklama #yangın faciası

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