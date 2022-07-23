Son Dakika: Bolu’da, içme suyundan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Bolu’da, kayınpederini ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen Eyüp Ertem (49) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bolu’da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşandığı Yuva köyünde yaşayan kayınpederini Kurban Bayramı’nda ziyarete giden Eyüp Ertem, ishal ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ertem, vücudunda yoğun enfeksiyon tespit edilmesinin ardından zehirlenme teşhisi konularak hastanede tedavi altına alındı.
Bolu’da tedavi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Ertem, Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ertem, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlk vakaların 16 Temmuz’da ortaya çıktığı Yuva köyünde bugüne kadar içme suyundan zehirlenenleri sayısı 112’ye ulaştı. Hastalardan 60’ı taburcu edilirken, 52 hastanın tedavisi Bolu ve çevre illerde devam ediyor.
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