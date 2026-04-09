Son Dakika... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

9.04.2026 09:48:00
Güncellenme:
ANKA
Son dakika haberi... CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen İzmir kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre sabah 07.30'da Ankara'dan gözaltına alınan Erkol, İzmir Mali Şube polisleri tarafından İzmir'e götürülüyor.

"ÜMİT BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Erkol'un gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erkol'a gözaltı uygulamasının yapılması ve İzmir'e sevkine tepki gösteren Çiftçi, "Ümit Başkanımızın yanındayız, masumiyetine inanıyoruz ve süreci titizlikle takip ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

Çiftçi, şunları yazdı:

"Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, İzmir’de devam eden bir soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı. Başkanımızın, soruşturmanın İzmir merkezli olması nedeniyle İzmir’e götüreleceği bilgisi ilgili makamlarca tarafımıza iletilmiştir. 

Ümit Başkanımız Eylül 2023’ten bu yana partimizin Ankara İl Başkanı olarak görev yapmaktadır. Yani sabit ikamet sahibi, kamuoyu tarafından bilinen ve çağrıldığı an ifadeye gidecek bir siyasetçidir. Bunun yerine, hakkında gözaltı işlemi uygulanması ve kolluk eşliğinde İzmir’e götürüleceğinin açıklanması, soruşturma açısından herhangi bir anlam taşımadığı gibi, gözaltı işlemini kolluk ve savcılık açısından bir güç gösterisine dönüştürmektedir.

Ümit Başkanımızın yanındayız, masumiyetine inanıyoruz ve süreci titizlikle takip ediyoruz."

KOOPERATİF SORUŞTURMASI

Erkol'un oğlu Fırat Erkol, aynı soruşturma kapsamında Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı. Fırat Erkol, tutuksuz yargılanıyordu.

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, dosya kapsamında tutuklu bulunuyorlar.

İlgili Haberler

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol adaylığını açıkladı CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 18 Ekim'de yapılacak il kongresi öncesi yaptığı adaylık açıklamasında, "Geleceğimiz için; hak, hukuk, adalet ve Cumhuriyet için bu direnişi ilk seçime kadar yükselterek sürdüreceğiz. Yapılacak ilk seçimle birlikte Türkiye'deki bu baskı düzenine son verecek, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız" dedi.
CHP'li Ümit Erkol, Akıncı Gişeleri'nden iktidara seslendi: 'Halkın malını satarak bu krizi örtemezsiniz' CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi iddialarına ilişkin iktidara seslenerek, "İktidarı da uyarıyoruz: Yarattığınız milyarlarca dolarlık kara delik, yedi otoyol ve iki köprüyü devretmekle kapanmaz. Halkın malını satarak bu krizi örtemezsiniz. 81 milyon yurttaşımızı bu uygulamaya karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem sahada hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu devir adı altındaki özelleştirme girişiminin karşısında duracağız ve halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.
CHP 39. Olağan Ankara İl Kongresinde Ümit Erkol, 418 oy alarak yeniden il başkanı seçildi CHP'nin 39. Ankara İl Kongresi sona erdi. Kongrede tek aday olarak yarışan Ümit Erkol, kullanılan 461 oyun 418'ini alarak yeniden il başkanlığı görevine seçildi