Son dakika... Buca Belediyesi'ne operasyon: Başkan Görkem Duman gözaltına alındı

1.06.2026 08:02:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

50 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; 3 kişinin cezaevinde, 4 kişinin de yurt dışında olduğu aktarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişinin de, arandığı kaydedildi. 

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise, şu şekilde:

- 2 Belediye Başkanı (mevcut ve önceki dönem)

- 3 Belediye Başkan Yardımcısı

- 1 İlçe Siyasi Parti Başkanı (önceki dönem)

- 6 Müdür ve Müdür Vekili (imar, planlama, sosyal hizmetler, iştirakler, destek hizmetleri vb.)

- 4 Birim Şefi ve teknik sorumlu

- 6 İmar, ruhsat, hakediş ve yapı kullanma birimlerinde görevli teknik personel

- 3 Belediye iştiraklerinde üst düzey yönetici ve muhasebe sorumlusu

- 5 Belediye büro personeli ve idari çalışan

- 6 Belediye iştiraklerinde çalışan personel

- 6 Kadın ve Aile Hizmetleri ile sosyal birimlerde görevli personel

- 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni / teknik destek personeli

- 2 belediye başkanlığına bağlı özel kalem ve asistan

- 1 sosyolog

- 1 sıfır atık ve iklim müdürü

- 16 firma sahibi / müteahhit / iş insanı

- 4 mimar / teknik danışman

- 2 kamu dışı çalışan (hastane personeli ve emekli eski çalışan)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine, yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma kapsamında; aralarında mevcut belediye başkanı, önceki dönem belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de bulunduğu toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Karar doğrultusunda operasyon gerçekleştirilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir."

Son dakika... Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon: Başkan Mustafa Günay gözaltına alındı Son dakika haberi... CHP'li bir belediyeye daha operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Son dakika... Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: Eski başkan yardımcısı da gözaltına alındı Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 5 isim gözaltına alındı.
Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 15 kişi tutuklandı "Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet” ve "evrakta sahtecilik" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tepebaşı Belediyesi yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişiden 15'i tutuklandı.