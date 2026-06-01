Son dakika... Buca Belediyesi'ne operasyon: Başkan Görkem Duman gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Buca Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

50 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; 3 kişinin cezaevinde, 4 kişinin de yurt dışında olduğu aktarıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişinin de, arandığı kaydedildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise, şu şekilde:

- 2 Belediye Başkanı (mevcut ve önceki dönem)

- 3 Belediye Başkan Yardımcısı

- 1 İlçe Siyasi Parti Başkanı (önceki dönem)

- 6 Müdür ve Müdür Vekili (imar, planlama, sosyal hizmetler, iştirakler, destek hizmetleri vb.)

- 4 Birim Şefi ve teknik sorumlu

- 6 İmar, ruhsat, hakediş ve yapı kullanma birimlerinde görevli teknik personel

- 3 Belediye iştiraklerinde üst düzey yönetici ve muhasebe sorumlusu

- 5 Belediye büro personeli ve idari çalışan

- 6 Belediye iştiraklerinde çalışan personel

- 6 Kadın ve Aile Hizmetleri ile sosyal birimlerde görevli personel

- 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni / teknik destek personeli

- 2 belediye başkanlığına bağlı özel kalem ve asistan

- 1 sosyolog

- 1 sıfır atık ve iklim müdürü

- 16 firma sahibi / müteahhit / iş insanı

- 4 mimar / teknik danışman

- 2 kamu dışı çalışan (hastane personeli ve emekli eski çalışan)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine, yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma kapsamında; aralarında mevcut belediye başkanı, önceki dönem belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de bulunduğu toplam 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Karar doğrultusunda operasyon gerçekleştirilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler devam etmektedir. Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir."