İYİ Partili Kavuncu'dan saldırganlarla ilgili açıklama

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:12

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya Bakırköy'de yumruklu saldırı düzenleyen Sinan Oral isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kavuncu saldırganların tutuklandığını söyledi.

Halk TV’de Özlem Gürses’in sorularını yanıtlayan Kavuncu, saldırganların 1 değil, 3 kişi olduğunu belirterek, “Bize gelen bilgilere göre saldırganların 3’ü de tutuklandı” dedi.

Halktv'de katıldığı bir yayının ardından Bakırköy'de öğle saatlerinde Sinan Oral isimli bir şahıs, İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırmıştı. Başlatılan soruşturmanın ardından şahıs Silivri'deki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan basınla paylaşılan mesajda, Buğra Oral isimli saldırganın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Erhan Özkök’ün, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran Sinan Oral’ın işyeri açılışına katıldığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'de gazetemiz yazarı İpek Özbey'in sunduğu programa katılarak gündemi yorumladı. Kavuncu, program sonrası Halk TV'den ayrıldığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Saldırgan, Kavuncu'ya Bakırköy'deki Halk TV'den çıktığı sırada yanına gelerek, 'Bir şey sorabilir miyim?' dedikten sonra yumruk atmış ve Kavuncu, saldırı sonrası yere düşmüştü.



