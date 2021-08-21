Kavuncu’ya saldıran Oral ile Gültekin’e saldıranların avukatı aynı kişi çıktı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 20:21

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV’de katıldığı programın ardından Bakırköy’de Sinan Oral isimli şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Bu sabah yakalanan Oral hakkında tutuklama kararı verilirken, Oral’ın avukatının MHP Bakırköy İlçe Üyesi Utku Güler ve Levent Gültekin’e saldıranların avukatlığını yapan Atilla Recephan Diler olduğu öğrenildi. Öte yandan Oral verdiği ifadede Ümit Özdağ’ın Kavuncu’ya yönelik söylemlerinin kendisini etkilediğini ve bu yüzden saldırıda bulunduğunu söyledi.

Sinan Oral, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sorgulama tutanağında yer alan ifadesinde eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın Kavuncu’ya yönelik söylemlerinin kendisini etkilediğini söyledi. Araç satın almak için Bakırköy’de bulunduğunu belirten Oral, “Ben olay günü araç satın almak için sahibinden.com sitesinde gördüğüm ilan üzerine şu an telefon numarasını hatırlamadım ancak ismini Arif olarak bildiğim şahıs ile iletişime geçtim ve aracı görmek için Halkalı’ya gittim. Şahıs işi çıktığını söyleyerek Halkalı’dan Bakırköy’e geçtiğini bana iletince ben de taksiyle Bakırköy’e geçtim. Bakırköy Meydan’da Arif’i aradım. Ancak telefonu açmadı. Cuma günü olması nedeniyle namazda olduğunu düşünerek namaz vakti geçene kadar yeğenlerime ve çocuklarıma alışveriş yapmak için gezinmeye başladım" dedi.

Oral ayrıca, "Meydanda dolaşırken mağdur Buğra Kavuncu’yu gördüm. Kendisini şahsen tanımamakla birlikte Ümit Özdağ’ın Buğra Kavuncu’ya yönelik FETÖ’cü olduğu iddialarından dolayı Buğra Kavuncu’ya karşı antipatik bir yaklaşım içerisindeydim. Ben vatanına ve milletine bağlı bir insan olduğundan Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu düşünerek kendisine doğru yaklaştım ve bir anlık refleks ile elimi kaldırarak mağdura vurdum. Daha sonra yapmış olduğum olayın şoku içerisinde olay yerinden uzaklaştım. Taksiye binerek ikametim Silivri’ye gittim. Aileme dahi hiçbir şey anlatmadım. Daha sonra kolluk ekipleri ikametime geldi. Ben olay yerinde tek başımaydım, yanımda başka kimse yoktu. Tamamen anlık bir şekilde mağduru görmem üzerine eylemi gerçekleştirdim. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekliyle kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce de gazeteci-yazar Levent Gültekin, bir programa katılmak üzere gittiği Halk TV’nin Bakırköy’deki binası önünde saldırıya uğramıştı. Buğra Kavuncu’ya saldıran Sinan Oral’ın avukatlığını, Gültekin’e saldıran şahısların avukatlığını yapan Atilla Recephan Diler’in yaptığı öğrenildi. Oral’ın diğer avukatı ise MHP Bakırköy İlçe Başkanlığı üyesi Utku Güler olduğu belirlendi.

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve İstanbul Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Erhan Özkök’ün, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran Sinan Oral’ın işyeri açılışına katıldığı ortaya çıkmıştı.