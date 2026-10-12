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Son Dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Son Dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

12.10.2026 10:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 öğretim yılı GSB burs ve öğrenim kredisi başvurularının e-Devlet üzerinden erişime açıldığını duyurdu. İşte son başvuru tarihi ve ayrıntılar...

Yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci resmen başladı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla başvuru ekranının e-Devlet sistemi üzerinde erişime açıldığını açıkladı. 

Bakan Bak açıklamasında, "GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.   

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BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Öğrenciler başvurularını, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet kapısı üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tamamlayabilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler, ilgili kamu kurumları aracılığıyla doğrulanacak.

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