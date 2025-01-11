Son dakika... Bursa'da maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı!

Son dakika haberi... Bursa'da bir kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı.

Son dakika... Bursa'da maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı!
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DHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:46

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi, Murat Ö. (43) adlı işçinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'ndeki kömür ocağında, saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi.

Toprak altında kalan Murat Ö. adlı işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAYMAKAM OLAY YERİNE GİDİYOR

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olayı doğrulayıp, "Bir kişi toprak altında kaldı. Ben de olay yerine gidiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #maden

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