Son Dakika... Bursa’da sis faciası: 10 araç birbirine girdi!

Bursa'da yoğun sis nedeniyle aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralının olduğu olaya ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.

İHA
03 Ocak 2023 Salı, 12:32
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Sabah saatlerinde Bursa-Karacabey yolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi.

Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.

Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi. 

Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamadı.


Bursa Sis zincirleme kaza

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