Son Dakika: Çanakkale'de gemi trafiği askıya alındı
Son dakika gelişmesi... Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle boğazdaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.
Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı.— KEGM (@kiyiemniyet) August 24, 2023
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