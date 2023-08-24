Son Dakika: Çanakkale'de gemi trafiği askıya alındı

Son dakika gelişmesi... Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle boğazdaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:53
Son Dakika: Çanakkale'de gemi trafiği askıya alındı
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Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındığı kaydedildi.


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