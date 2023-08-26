Malatya'da 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde iki ayrı yerde yangın!
Malatya'da, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iki ayrı yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya'da, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6. Cadde'deki bir fabrikanın çatı kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri 10 araç, 18 personelle müdahale etti.
BİR VİNÇ TAMAMEN YANDI!
Kısa sürede söndürülen yangında, fabrikanın çatı kısmında bulunan güneş enerji panellerinde zarar oluştu.
Yine OSB'nin arıtma tesisinin atık su borularını döşeme çalışması sırasında borular alev aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir vinç tamamen yandı, bir miktar boru zarar gördü.
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