Kara para aklama iddiasıyla gündeme gelmişti... Dilan Polat'ın ödediği vergi ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:16

Güncelleme: 29.09.2023 - 14:16

Armağan Çağlayan'ın programında para kaynağını açıklayan Dilan Polat "130 tane şubem var, önlerinde kuyruk oluyor. Bir ayda bir milyon adet kozmetik ürün satan insan çok iyi paralar kazanmıyor mudur?" demişti.

Geçen günlerde Muhammed Yakut Erk Acarer’in yayınında "Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun? Mail order yapıyor kuyumculuk üzerine…” dedi.

Yaşadıkları lüks hayat sebebiyle haklarında pek çok iddia olan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilişkin bir iddia da gazeteci Seher Yaşayacak’dan (X adı Seher Sultan) geldi.

Dilan Polat, kara para aklama iddialarına ”Ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum, rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet” diyerek cevap vermişti.

Gazeteci Seher Yaşayacak, "eşiyle birlikte kara para akladıkları" iddia edilen Dilan Polat'ın şirketlerinden "Dilan Mücevherat"ın 6 aylık vergi ödemesinin 15 bin 535 lira olduğunu söyledi.

Seher Sultan; X (eski adı Twitter) hesabından şunları paylaştı:

”Dilan Polat’ın şöyle para içinde yüzüyoruz dediği şirketlerini araştırmaya devam ediyorum. Eksik yazdığım şirketleri var onları da eklemek istiyorum. Engin Polat’la birlikte kurduğu Milda Gayrimenkul şirketi bulunuyor.

Milda şirketi de çok yeni henüz. PR anlamında fazlaca şişirilmiş şirketlerin iç yüzleri vergi beyanlarından anlaşılıyor. Yarın tekrar vergi beyanlarını yayınlarım. Önce eksik yazdığım şirketlerini tamamlayayım.

Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu’nun da üzerindeki tüm şirketleri İTO’dan sorguladım. Hataya mahal vermemek için TC numaralarından kontrol ettim. Türkiye’de Dilan Polat’a ait tüm şirketleri en sağlıklı şekilde taradığımı düşünüyorum.

Gelelim asıl meseleye. Sabahtan beri gelen ihbarlara yetişmekte zorlandım. Şirketlerin vergi matrahları ile 130 şubeli bir yapının gelir/gider beyanları örtüşmüyor

Yine güzellik merkezlerinde müşterilere kesilen faturalardan, kozmetik şirketinde satışa kadar denetimden geçirilmesi gerekiyor. Affınıza sığınarak halkımızın yüzüne tüküren birine gereken incelemeyi başlatmanızı ilginize arz ederim

İnternette yapmış oldukları tüm kozmetik satışlarının kargo şirketi irsaliyeleriyle karşılaştırılması gerekiyor. Bu alanda da araştırma talep ederiz. Bu temel anlamda vergi kayıp/kaçak kısmı. Şahıslara dair çok ciddi suçlamalar var. Buna dair gelen ihbarları da inceliyorum.

Dilan Mücevherat ödediği vergi 15 bin TL sadece. Şirket 6 aylık vergi ödemesi. (Haziran 2022-Ocak 2023 arası) Dilan Polat bizimle dalga mı geçiyor?”