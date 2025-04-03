Son Dakika... Cem Yiğit Üzümoğlu, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Yayınlanma: 03.04.2025 - 17:27

Güncelleme: 03.04.2025 - 18:16

Tüketim boykotuna çağrı yaptıkları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde aralarında ünlülerin de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.

Savcılık, gözaltına alınan 11 kişiden birisi olan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nu adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk etti. Diğer yandan gözaltındaki diğer 10 kişinin de aynı biçimde hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

BOYKOT ÇAĞRISI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 Nisan'daki tüketim boykotuna yönelik sosyal medyada çağrı yapanlarla ilgili ''nefret ve ayrımcılık'', ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' iddiasıyla re'sen soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 16 kişiden 11'i gözaltında bulunurken 5 kişi ile ilgili arama çalışmaları sürüyor.