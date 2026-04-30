Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız hakkında tahliye kararı

30.04.2026 15:03:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son dakika haberi... İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçesiyle 78 gündür tutuklu bulunan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın tahliyesine karar verdi.

78 gündür tutuklu bulunan Yıldız, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı gerekçesi ile tutuklanmıştı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, 22 Eylül tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ramazan Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

CHP'nin 11 Şubat'ta Büyükada'da gerçekleşecek olan mitingi öncesi CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça ifadesi alınan Yıldız, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ramazan Yıldız, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #Adalet Bakanı #Akın Gürlek

CHP'nin Büyükada mitingine saatler kala CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'a gözaltı! CHP'nin bu akşam Büyükada'da gerçekleşecek olan mitingi öncesi CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin "bir sosyal medya yorumu" olduğu iddia edildi. Cumhuriyet'in duyurduğu gelişme sonrası, CHP'den de Yıldız'ın gözaltına alınmasına tepki geldi.
CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı! Son dakika gelişmesi... CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın tutuklandığını açıkladı.
Adalar Belediyesi'nden 'çalınan harddisk' açıklaması Adalar Belediyesi, geçici hizmet binasındaki sistem odasından sabit sürücü (harddisk) çalındığı yönündeki haberlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, çalınan sürücünün yalnızca güvenlik kamerası kayıtlarını içerdiği, yurttaşların kişisel verilerini veya mülkiyet bilgilerini barındıran sistemlerle bir ilgisi olmadığı vurgulandı. Olayla ilgili Destek Hizmetleri Müdürü K.T.'nin görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.