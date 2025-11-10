Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... CHP kurultay davasının gerekçeli kararı açıklandı!

10.11.2025 11:36:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada verilen ret kararının gerekçesinde "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok" denildi. Gerekçeli kararda ayrıca; istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı.

İddiaların seçim sonucunu etkileyecek nitelikte somut bir delille desteklenmediğini vurgulayan mahkeme, davanın konusuz kaldığına ve karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"İfadeler incelendiğinde menfaat temin ettiği belirtilen delegelerin kongrede oy kullanma karşılığında pazarlık yaptığı, 'size oy verirsek bana ne vereceksiniz' şeklinde talepte bulundukları, oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fasada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıklarının, değerlendirilebileceği, ayrıca seçime hile karıştırma iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca yargılanabilecekleri değerlendirilmektedir."

NE OLMUŞTU?

4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan iptal davası siyasetin gündemine oturmuştu.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve "mutlak butlan" talebi içeren davada 24 Ekim'de ret kararı verilmişti. 

İlgili Konular: #CHP #dava #Gerekçeli karar #Kurultay

İlgili Haberler

Kurultay davasından iptal kararı çıktı, gözler İstanbul’a çevrildi: ‘O davalar da redde mahkum’
Kurultay davasından iptal kararı çıktı, gözler İstanbul’a çevrildi: ‘O davalar da redde mahkum’ Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 4 kurultay delegesinin CHP'nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’na yönelik açtığı mutlak butlan davasının “Davacının aktif husumet ehliyeti olmaması” sebebiyle ret kararıyla sonuçlanmasının ardından gözler diğer davalara çevrildi. Kararın emsal niteliği taşıyıp taşımadığı merak edildi. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, ““Aktif dava ehliyeti olmadığından o davaların da redde mahkum olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
CHP'nin kurultay davası reddedildi... Avukat Üregen: 'Ret kararını beklemiyorduk, istinafa gideceğiz'
CHP'nin kurultay davası reddedildi... Avukat Üregen: 'Ret kararını beklemiyorduk, istinafa gideceğiz' CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesi talebiyle açılan dava reddedildi. Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, dava çıkışında yaptığı açıklamada, "Uzun bir açıklama yapmayacağım. Ret kararını beklemiyorduk. Davamızın kabulünü bekliyorduk. Şaşırtıcı bir karar oldu" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Özel, kurultay davası kararını değerlendirdi: ‘Demokrasi kazanmıştır’
CHP lideri Özel, kurultay davası kararını değerlendirdi: ‘Demokrasi kazanmıştır’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kurultay davasından ret kararı çıkmasına ilişkin “Bizi hasta etmeye çalıştılar. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır. Otokrasinin ve otokratın tarafında olanlar kaybetmiştir. Demokrasinin tarafında olanlar kazanmıştır” dedi.