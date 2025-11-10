Son dakika... CHP kurultay davasının gerekçeli kararı açıklandı!

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açtığı davada verdiği ret kararının gerekçesini açıkladı.

İddiaların seçim sonucunu etkileyecek nitelikte somut bir delille desteklenmediğini vurgulayan mahkeme, davanın konusuz kaldığına ve karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"İfadeler incelendiğinde menfaat temin ettiği belirtilen delegelerin kongrede oy kullanma karşılığında pazarlık yaptığı, 'size oy verirsek bana ne vereceksiniz' şeklinde talepte bulundukları, oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fasada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıklarının, değerlendirilebileceği, ayrıca seçime hile karıştırma iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca yargılanabilecekleri değerlendirilmektedir."

NE OLMUŞTU?

4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Özgür Özel’in ilk kez genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan iptal davası siyasetin gündemine oturmuştu.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve "mutlak butlan" talebi içeren davada 24 Ekim'de ret kararı verilmişti.