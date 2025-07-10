Son dakika... CHP'li Şile Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özgür Kabadayı ile beraber 6 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Şile Belediyesi’ne operasyon düzenledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Şile Belediye Başkanı CHP’li Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.

Belediye binasında arama yapılırken, sabaha karşı bazı ev ve işyerlerine de baskınlar düzenlendi. Soruşturmanın merkezinde, biri gizli olmak üzere altı tanığın beyanları yer aldı. Başsavcılığa başvuran tanıkların çoğu, inşaat sektöründe faaliyet yürüten iş insanlarından oluşuyor.

İddialara göre; başkanlık görevine yaklaşık bir yıl önce başlayan Kabadayı hakkında, çeşitli inşaat izinleri ve ruhsat işlemleri karşılığında para talep edildiği öne sürüldü.

İş insanı olan tanık ifadesinde, "Ben dededen CHP’li bir ailede büyüdüm. Bazı şeylerin düzeleceğine inandım. CHP’li bir belediyenin gelmesiyle birlikte artık usulsüzlük olmayacağını düşünüyordum. Ancak aynı görüşte olan bir arkadaşım ile birlikte belediye başkanı bizden para istemeye başlayınca bir CHP’li olarak vicdanıma dokundu, bu durumu kendime yediremedim. Vatandaşlık görevim için müracaatta bulundum. Yaklaşık bir yıl önce Belediye Başkanı Özgür Kabadayı belediye başkanı seçildi. Benle aynı inşaat işini yapan arkadaşım belediye başkanına bir iskanın alımı için benim ofisimde 300 bin TL rüşvet verdi. Bu rüşvet pazarlığına bizzat şahidim" dedi.

'8 MİLYONLUK RÜŞVET' İDDİASI

İnşaat sektöründen bir başka tanığın beyanına göre, iskan almak isteyen bir müteahhitten Başkan Kabadayı tarafından 300 bin TL rüşvet talep edildi. Tanık, bu pazarlığa bizzat şahit olduğunu öne sürdü.

Otel sahibi olduğu belirtilen bir başka tanığın ifadesine göreyse, otel ruhsatı almak için belediyeye 8 milyon TL ödeme yaptığı ve bunun bir “rüşvet” olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTI SÜRECİ SÜRÜYOR

Başkan Kabadayı ve birlikte gözaltına alınan altı kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri sürüyor. Soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “irtikap”, “rüşvet” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarını kapsadığı belirtildi.