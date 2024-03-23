Son dakika... CHP lideri Özgür Özel memleketi Manisa'da konuşuyor!
Son dakika haberi... Manisa'daki halk buluşmasında konuşan CHP lideri Özgür Özel, halka "Beni seven arkamdan gelsin" sözleriyle seslendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'daki halk buluşmasında açıklamalarda bulunuyor.
Özel, halka "Beni seven arkamdan gelsin" sözleriyle seslendi ve Manisa adayları için oy istedi.
"ERDOĞAN EVLENDIRME BİNASINI TÜGVA'YA VERDİ"
Özgür Özel'in açıklamalarında satır başları şöyle:
"Erdoğan Manisa'da evlendirme binasını TÜGVA'ya verdi.
Manisa'da ağaçları kesip otopark yapmaya kalktılar.
Cengiz Ergün talimatla Manisa'nın güzelliklerini verdi.
Onu durduran Ferdi Başkan oldu.
Cengiz Ergün 1,5 milyar TL'yi imar artışından rant yaptı.
Manisa'da haramdan korkan MHP ve AK Parti'liler de var.
'Haksızlık yapıldı' diyenlerin yanında duruyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
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