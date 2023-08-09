Son dakika... CHP'den iptal edilen Bakanlık görüşmesine dair açıklama: 'Yarım saat kala...'

Yayınlanma: 09.08.2023 - 13:41

Güncelleme: 09.08.2023 - 13:48

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ile ilgili yapacakları görüşmeyi son anda iptal etmesine ilişkin basın açıklaması yapıyor.

Başarır'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Görüşmeye dakikalar kala, Adalet Bakanı çok önemli bir işi olduğunu belirterek iptal etti. Sebepsiz ve devlet nezaketine uymaya bir biçimde iptal etti. Barış Pehlivan'ın durumu görüşme için bu görüşmeyi yapacaktık. Bugünkü görüşmenin konusu bir adalet arayışıydı. Ben buradan sormak istiyorum Adalet Bakanı'na: Adaletten daha önemli ne işi olabilir? Kendisini aradım, durumu anlattım. O da telefonu kapatmadan ajandasına bakıp Çarşaöba günü saat 12.00'da arkadaşlarımızla görüşebileceğini söyledi. Yarım saat kala görüşme iptal edildi."

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