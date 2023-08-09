Son dakika... Barış Pehlivan için harekete geçmişlerdi: Bakanlık CHP ile görüşmeyecek!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:41

Güncelleme: 09.08.2023 - 13:56

'Gazetecilik' yaptığı için 5. kez cezaevine girmeye hazırlanan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan için harekete geçen CHP'nin için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi iptal edildi.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile beraberindeki heyetin Bakan Yılmaz Tunç ile yapacağı görüşmenin Tunç'un 'programı' gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Barış Pehlivan, 2 Ağustos'ta Cumhuriyet'te yayımladığı '5' başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıklamıştı. 31 Temmuz’da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, Bakırköy İnfaz Hâkimliği’nden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti.

Pehlivan'ın denetimli serbestlik talebi ise reddedilmişti.

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cezaevi Müdürlüğü bu Kanunun uygulanma şartlarını göz ardı etmiş; Barış Pehlivan hakkında uygulamayacağız demiş. Kendisini Kanun Koyucunun yerine koymuş" ifadelerini kullanmıştı.