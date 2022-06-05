Son Dakika: CHP'li Yurter Özcan yeni 'TURKEN' belgeleri diyerek duyurdu: 3 soru sordu
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, TURKEN Vakfı'na ilişkin yeni belgeleri sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı. Özcan paylaşımında, sorular da yöneltti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen haftalarda bir videoyla açıkladığı, 'bir kaçış planının anatomisi' gündemi sarstı. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda Erdoğan'ın vakıf süsü verilmiş paralel yapılarla yurtdışına devasa paralar aktardığını iddia etti.
CHP lideri, TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığı ile 1 milyar liranın ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildiğini söylemişti. TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ismini paylaşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan çık söyle, bu para gönderdiğin paravanın başında senin ailenden kim var?" demişti. Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki TURKEN Vakfı’yla ilgili yaptığı açıklamaların yankıları sürerken, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'dan vakıfla ilgili yeni belgeler geldi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Özcan, paylaştığı belgelerle beraber vakfa üç farklı soru yöneltti. Özcan'ın paylaşımı şu şekilde:
"-Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan Haziran 2020’de niçin 35 milyon dolar borç aldınız?
-New York’ta gökdelen yaptığınız arsayı nakit aldınız. Yıllık yüzde 5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar niçin kullanılacak? Taksitler için Türkiye'nin kaynakları mı heba edilecek?
-2014-2020 arasında topladığınız 67 milyon dolar bağışa ek olarak son 2 senede ne kadar topladınız?"
TÜRKEN VAKFI / YENİ BELGELER:— Yurter Özcan (@YurterOzcan) June 5, 2022
Senelerdir sorularımıza cevap veremeyen yetkililere bugün de yeni sorularımız var.
1) Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan Haziran 2020’de niçin 35 MİLYON DOLAR borç aldınız? pic.twitter.com/gLZ5bhJySn
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